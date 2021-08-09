Валуев ответил на высказывание Познера о допинге

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а сейчас депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал слова Владимира Познера о том, что Россия заслужила санкции за допинг. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Валуев назвал наказание России за допинг чрезмерным. По его словам, ранее ни одна страна не подвергалась таким жестким санкциям.

«При всем этом мы на руках имеем уже абсолютное понимание, что никакой государственной поддержки допинга в России нет, и это уже признано юридически. А если это признано юридически, то слова, в том числе Познера, как бы они ни звучали, некорректны», — сказал спортсмен.

Он добавил, что применение наказания к отдельным спортсменам, которые были уличены в допинге, оправданно, однако санкции против всей сборной — «это уже политика».

Телеведущий Владимир Познер ранее заявил, что наказание для России за допинговый скандал заслужено и должно стать уроком.