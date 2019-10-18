Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

«Вера в мирное небо». Дзюба побратался с украинским футболистом Ракицким Подробнее

Спортсмен, депутат Госдумы России Николай Валуев провел веб-конференцию, во время которой украинский болельщик написал, что желает победы Украины над «сборной оккупантов». Он также заявил, что сборная России не выйдет из группы, поскольку с большими усилиями победила Кипр.

Украинский болельщик добавил, что в это время сборная Украины по футболу легко обошла спортсменов Португалии, поэтому выйдет в финал, где одолеет и Россию.

Николай Валев спокойно отреагировал на агрессивный комментарий. Он поздравил украинских футболистов и отметил, что находится в ожидании финала чемпионата Европы.

«Поздравляю, у вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду», — заключил Валуев.