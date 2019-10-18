  • Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

    18 октября 2019, 21:33

    Анастасия Карпеева

    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил болельщику Украинской сборной по футболу. Украинец агрессивно отреагировал на выход сборных России и Украины на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщил сайт «Царьград».
    Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

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    Спортсмен, депутат Госдумы России Николай Валуев провел веб-конференцию, во время которой украинский болельщик написал, что желает победы Украины над «сборной оккупантов». Он также заявил, что сборная России не выйдет из группы, поскольку с большими усилиями победила Кипр.

    Украинский болельщик добавил, что в это время сборная Украины по футболу легко обошла спортсменов Португалии, поэтому выйдет в финал, где одолеет и Россию.

    Николай Валев спокойно отреагировал на агрессивный комментарий. Он поздравил украинских футболистов и отметил, что находится в ожидании финала чемпионата Европы.

    «Поздравляю, у вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду», — заключил Валуев.