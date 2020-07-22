Валуев объяснил, почему ушел из спорта

«По сравнению с тем, что было, — это, конечно, не то. Но я занимаюсь, делаю зарядку. В спарринг, конечно, не становлюсь, я нос берегу. Любой боксер вам скажет, что после такого вида спорта каждый проходит через операции. И все эти болезни — та еще история. Есть, конечно, кто все равно встает в спарринг, но я — точно нет. Слишком уж я намучился с этой историей», — поделился Валуев.

Он также заявил, что не собирается влиять на решение своих детей и не будет заставлять их выбирать бокс. Сыновья спортсмена определятся сами, считает боксер.