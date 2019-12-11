Валуев назвал неправильным бойкот Олимпиады-2020

Бывший чемпион, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение российских боксеров не выступать на грядущей Олимпиаде без национального флага и гимна.

«Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхенчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов», — сказал Валуев.

Также он отметил, что к решению спортсменов нужно относиться с уважением.

«Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней», — резюмировал бывший чемпион.

9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, российских спортсменов на четыре года отстранили от участия в международных соревнованиях.