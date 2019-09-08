Валуев назвал бой Нурмагомедова настоящим спортивным шоу

Российский борец Хабиб Нурмагомедов победил в бою за титул чемпиона UFC в легком весе и теперь принимает поздравления. Так, например, одно из них поступило от депутата Госдумы, бывшего профессионального боксера Николая Валуева.

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Как сообщил «Политэксперт», известный боксер поздравил Нурмагомедова со второй защитой чемпионского титула. Он считает прошедший бой настоящим спортивным шоу, которое порадовало болельщиков. Теперь мероприятие с участием чемпиона UFC можно смело считать гордостью России, отметил Валуев.

Еще Валуев порадовался, что бой прошел без скандала, как это было в 2018 году в битве с ирландцем Конором Макгрегором.

«Это абсолютно достойная победа. В случае с Хабибом и Порье все обошлось без какого-то грязного пиара, соперник достался действительно серьезный и, самое главное, благородный», — отметил Валуев.

Депутат убежден, что только благодаря «долгим и кропотливым стараниям» Нурмагомедов добился успеха в спортивной карьере, одержал множество побед и вошел в топ-10 самых популярных людей рейтинга Яндекс.

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«Нурмагомедов перелопачивает огромное количество работы, прежде чем выходить на бой. Своим трудом и своим терпением он не только обретает популярность, но и демонстрирует красоту поединков», — добавил Валуев.

По его мнению, в спорте успеха добивается только тот, кто много работает.

Нурмагомедов встретился с американцем Дастином Порье в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242 на острове Яс в Абу-Даби 7 сентября. Титульный бой для россиянина стал 28-м за карьеру в смешанных единоборствах. За плечами у 30-летнего Порье — 31 профессиональный бой.