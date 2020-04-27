    27 апреля 2020, 17:11

    Валуев допустил включение киберспорта в число олимпийских дисциплин

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Николай Валуев выразил уверенность, что у киберспорта есть все шансы попасть в список олимпийских дисциплин. Парламентария процитировало РИА ФАН.

    Валуев напомнил, что в России, как и в других странах мира, киберспорт признан спортом.

    «В принципе, остается всего лишь техническая необходимость, чтобы он соответствовал олимпийским критериям, точно так же, как любой другой вид спорта», — пояснил законодатель.

    Он признался, что его не удивит, если киберспорт включат в число олимпийских дисциплин.