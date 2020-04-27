Валуев допустил включение киберспорта в число олимпийских дисциплин

Валуев напомнил, что в России, как и в других странах мира, киберспорт признан спортом.

«В принципе, остается всего лишь техническая необходимость, чтобы он соответствовал олимпийским критериям, точно так же, как любой другой вид спорта», — пояснил законодатель.

Он признался, что его не удивит, если киберспорт включат в число олимпийских дисциплин.