Валиева получила стартовый номер в короткой программе личного турнира на Олимпиаде

По итогам жеребьевки, которая прошла 13 февраля, Камила Валиева получила 26-й номер в короткой программе в личном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Две другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова — выступят 28-й и 29-й соответственно.

Всего короткую программу, которая пройдет 15 февраля, исполнят 30 спортсменок. Произвольную программу представят 17-го числа.

Ранее в воскресенье Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку в рамках подготовки к одиночным соревнованиям. Перед этим на утренней тренировке российская фигуристка откатала короткую программу без единого падения.

Напомним, ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в допинге: в ее пробе от 25 декабря обнаружили препарат триметазидин. Рассмотрение дела российской фигуристки назначено на воскресенье, 13 февраля. Решение по допуску Валиевой на дальнейшие этапы Олимпийских игр в Пекине будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.

Также после рассмотрения дела примут решение по результатам командного турнира фигуристов, в котором Россия завоевала первое место. Пока церемонию награждения победителей отложили.

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе ранее прокомментировала обвинение в допинге ее фигуристки. Она уверена, что спортсменка ни в чем не виновата.