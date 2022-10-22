Фигуристка Валиева отказалась комментировать допинг-расследование | 360°

22 октября 2022, 20:32
Фигуристка Валиева отказалась комментировать допинг-расследование
Российская фигуристка Валиева не дала комментарий о ее допинг-расследовании
Российская фигуристка Камила Валиева отказалась комментировать ситуацию с расследованием о допинге, которое проводится в отношении нее. Об этом сообщило издание «Лента.ру».
Валиевой задали такой вопрос журналисты на первом этапе Гран-при России в Москве, где она одержала победу. Спортсменка отвечать отказалась.
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Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство обратилось к РУСАДА с требованием раскрыть детали расследования, так как дело Валиевой «уже стало публичным».
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В сентябре Российское антидопинговое агентство объявило, что расследование по делу фигуристки завершено. В отчете говорилось, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки через побочный загрязненный продукт. Об этом свидетельствуют низкая доля вещества и чистые анализы, которые фигуристка сдавала после начала скандала.
В конце сентября также появилась информация, что образец допинг-пробы Б Валиевой дал положительный результат. Об этом со ссылкой на источник сообщил американский журналист Дейв Ливз.
Допинг
Фигурное катание
Камила Валиева
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