Валиев рассказал о подготовке к бою с Барселосом

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев рассказал порталу News.ru, как проходит его подготовка к поединку с бразильцем Раони Барселосом.

Валиев признался, что провел хороший подготовительный лагерь и у него нет никаких травм и проблем с весогонкой. По его словам, за шесть недель до боя он прилетел в Штаты, где прошел основной этап подготовки. До этого он провел втягивающий сбор в горах в Дагестане.

«А потом тренировался в школе олимпийского резерва „Динамо“ и в боксерском зале братьев Алахвердиевых. Это были втягивающие тренировки, а основной этап подготовки был в Америке, в зале Ника Катона, Рикардо Алмейды и Фрэнки Эдгара», — добавил собеседник издания.