Валерия Лобановского включили в список лучших тренеров в истории футбола

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что топ-лист возглавил шотландец Алекс Фергюсон. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии и дважды завоевывал кубок Лиги Чемпионов.

На второй позиции оказался голландец Ринус Михелс. Именно он тренировал сборную Нидерландов в конце 80-х, когда она стала чемпионом Европы. Кроме того, вместе с «Аяксом» он выиграл три Кубка Чемпионов.

Тройку замкнул игрок той же голландской сборной и «Аякса» Йохан Круифф. Считается, что он предвосхитил появление позиционной игры и оказал влияние на создание «Барселоны» Хосепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с доигрыванием оставшихся матчей Лиги чемпионов на нейтральных полях. Такой сценарий возможен в виду того, что во Франции продлили запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.