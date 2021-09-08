Валерий Карпин посвятил победу россиян в матче с Мальтой годовщине трагедии «Локомотива»

Победу над мальтийцами в матче 7 сентября российские футболисты посвятили годовщине авиакатастрофы с хоккейным клубом «Локомотив». Как сообщило «РИА Новости», сам поединок тренер Валерий Карпин прокомментировал на пресс-концеренции.

Встреча в группе Н прошла в Москве накануне вечером и завершилась победой российской сборной. Счет игры — 2:0. Теперь наши футболисты занимают второе место в турнирной таблице, в активе команды 13 очков.

«Эту победу от себя и команды хочу посвятить ярославскому „Локомотиву“, разбившемуся 10 лет назад», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Что касается самого поединка на поле, то Каприн уверен: сборной России удалось выполнить задачу-минимум. Тренер считает достойным результат, когда за три игры не было пропущено ни одного мяча и удалось набрать сразу семь очков. Отдельно Карпин отметил, что на подготовку к матчам у спортсменов было не так много времени, и результат при этом довольно высокий.

Карпин добавил, что игра с Мальтой оказалась нервной. По его мнению, любой отскок мог повлиять на ход матча. Тренер подчеркнул, что трудности были и есть, хочется добиваться гораздо большего, и к этому нужно стремиться.