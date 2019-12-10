Валерий Газзаев обвинил WADA в предвзятости

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев крайне негативно высказался относительно решения антидопинговой комиссии. Он подчеркнул, что футбольная сборная страдает не за что, поскольку в допинговых скандалах никак себя не запятнала.

«Оцениваю крайне отрицательно. Футбольная сборная ничем себя не запятнала. Я считаю, что она должна выступать под своим флагом, под своим гимном и со всей российской символикой. Это будет правильно. Те чистые спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх, тоже должны выступать под своим флагом и под своим гимном. Я считаю, что решение абсолютно надуманное, предвзятое, политически ангажированное», — пояснил Газзаев.

Единственное соревнование, куда российские футболисты могут попасть — чемпиона Европы-2020, так как он не считается «крупным международным соревнованием». А вот если наша сборная пройдет отборочный тур и попадет на ЧМ в Катаре, команде не разрешат выступать под национальным флагом. Об этом объявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

У России еще есть двадцать дней на подачу апелляции. Однако, бывший глава WADA назвал это пустой тратой времени.