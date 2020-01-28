Валерий Брагин рассказал о своем отношении к критикам

Брагин рассказал о журналисте в Остраве, который после проигрыша россиян чехам был самым активным. Когда же национальная сборная победила канадцев с сухим счетом 6:0, то этого критика вообще не было в микст-зоне. Напрашивается вывод: когда Россия побеждает, то это неинтересно.

«Вот что раздражает. Когда все хорошо — это очень плохо для кого-то. А вот когда плохо, то давайте мы тут пожуем, раздраконим», — заметил специалист.