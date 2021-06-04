«Валенсия» выразила готовность продать Дениса Черышева

Футбольный клуб «Валенсия» может расстаться с игроком Денисом Черышевым. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Контракт со спортсменом истекает через год. По данным издания, после Черышев не вписывается в планы тренерского штаба команды. Игрока они планируют продать за 3-5 миллионов евро.

Ранее главврач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что нападающий Александр Соболев подвернул ногу на сборах национальной команды в Австрии.