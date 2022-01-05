«Валенсия» обыграла «Картахену» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Испанская «Валенсия» победила «Картахену» в матче 1/16 финала Кубка Испании. На последней минуте встречи победный гол удалось забить Денису Черышеву.

Матч проходил 5 января на поле «Картахены». Он завершился со счетом 2:1 в пользу «Валенсии». В составе победителей на 35-й минуте игры мяч смог забить Карлос Солер. Полузащитник сборной России Денис Черышев забил гол в ворота соперников на последней минуте встречи. В проигравшей команде на 75-й минуте матча отличился Альфредо Ортуньо.

Дениса Черышева стали вызывать в российскую сборную в 2012 году, напомнила «Газета.ru». За время своей спортивной карьеры футболист успел побывать в «Реале», «Севилье» и «Вильярреале». Он является вторым российским победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В конце декабря Черышев рассказал, почему решил уйти из «Реала». По его словам, он хотел чаще выходить на поле и претендовал на другую позицию, но в футбольный клуб не пошел ему на встречу. При этом Черышев подчеркнул, что не жалеет о том, как все сложилось.