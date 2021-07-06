«Валенсия» и «Хетафе» обсудили возможные трансферы

Руководители испанских футбольных клубов «Хетафе» и «Валенсия» обсудили возможное трансферное сотрудничество. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

Встреча президентов «Валенсии» и «Хетафе» Анила Мурти и Анхеля Торреса прошла в Мадриде. Отмечается, что «Валенсия» не может позволить себя финансовые траты, поэтому в трансферную сделку могут попасть несколько игроков из стана «летучих мышей».

ИА Nation News уточнило, что среди основных кандидатов — хавбек российской сборной Денис Черышев. В минувшем сезоне он отыграл за клуб 21 матч и отметился тремя результативными передачами.