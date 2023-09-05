Спорт 05 сентября 2023, 18:20 Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел» ФК «Факел» сообщил об уходе Евсеева с должности главного тренера РИА «Новости»

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Главный тренер воронежского футбольного клуба «Факел» Вадим Евсеев покинул пост. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Представители команды поблагодарили Евсеева за вклад в ее развитие, а также за тот рывок, который помог «Факелу» сохранить место в Премьер-лиге.

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«Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — обратились они к экс-тренеру.

Евсеев возглавлял «Факел» с мая 2023 года. Ранее он работал в пермском «Амкаре», ивановском «Текстильщике», «Уфе» и «СКА-Хабаровске».

В конце прошлого сезона команда из Воронежа сохранила место в РПЛ благодаря победе в матче с красноярским «Енисеем».

Ранее стало известно, что «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в седьмом туре Российской премьер-лиги. Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль виноват в неудачах клуба, писал RT.