Спорт 21 февраля 2023, 23:53 ВАДА потребовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года ВАДА оспорило в СAS решение РУСАДА и потребовало дисквалифицировать фигуристку Валиеву РИА «Новости»

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ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте организации.

Всемирное антидопинговое агентство признало неверным выводы РУСАДА, что со стороны фигуристки в нарушении правил нет никакой вины или халатности. Поэтому ВАДА решило обратиться в суд. В рамках иска оно просит лишить Валиеву всех наград и результатов со дня взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Кроме этого, агентство требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

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Ранее Камила Валиева призналась, что довольна решением РУСАДА. Так как оправдание позволит участвовать ей в чемпионатах России, которые проходят каждый год.

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В отношении спортсменки не стали принимать каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она стала заняла первое место.