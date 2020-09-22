РФС признал ошибочным гол Дзюбы в ворота «Урала»

Гол капитана «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» на четвертой минуте матча нельзя было засчитывать. К такому мнению пришел Российский футбольный союз.

Об этом сообщает на официальном сайте организации.

«На четвертой минуте игрок „Зенита“ № 4 (Данил Круговой — прим. ред.) сделал пас в штрафную площадь на игрока „Зенита“ № 22 (Артему Дзюбе — прим. ред.), который забил гол. Ассистент судьи зафиксировал положение „вне игры“, в результате чего судья не засчитал гол и назначил свободный удар в пользу „Урала“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так как игроки «Зенита» и «Урала» находились близко в спорный момент, ВАР и АВАР использовали технологию по определению офсайда с помощью линий. Они неверно разместили линию ориентируясь по голове Дзюбы, поэтому система показала, что игрок не находился в штрафной зоне и и рекомендовали засчитать гол.

«Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока „Зенита“ № 22, технология показала бы, что он находился в офсайде», — заключили в РФС.