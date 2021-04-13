Российских гребцов заподозрили в употреблении допинга

Против четырех российских гребцов начали разбирательство в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA). Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Обвинения коснулись Вячеслава Михайлевского, Вячеслава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева. Об этом сообщила пресс-служба ITA.

Гребцов временно отстранили от соревнований.

Разбирательство, уточнили в агентстве, касается вероятного применения допинга в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира по академической гребле.

«Учитывая, что дела находятся в стадии рассмотрения, дальнейших комментариев в ходе продолжающегося разбирательства не будет», — подчеркнули в ITA.

В начале апреля решением Спортивного арбитражного суда на четыре года дисквалифицировали российских олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова. CAS выявил нарушение антидопинговых правил со стороны россиян. Показанные ими результаты 30 июня и 8 июля 2013 года аннулировали. Срок отстранения легкоатлетов начали отсчитывать с 7 апреля.