Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев обратил внимание на разницу между немецкими судьями и российскими. Футболиста процитировала «Газета.ru».

Лунев заметил, что в Германии арбитры судят более или менее ровно, давая играть в обе стороны. По его словам, если в России за определенный момент могут показать желтую карточку, то в Германии нет никакой разницы.

«Если только провокация со стороны игроков или болельщиков. Единственное заметил, когда „Бавария“ играла против „Боруссии“ Менхенгладбах (1:1), а судейство было в одни ворота — в пользу „Баварии“. А так в целом ровное судейство», — добавил футболист.