Россия ухудшила своей рейтинг в таблице УЕФА

В результате победы амстердамского «Аякса» в Лиге Европы при отсутствии россиян в соревнованиях, Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Нидерланды набрали 38,4 балла, Россия располагает 38,382 баллами. Девятое место заняла Бельгия (36,5 баллов).

Как напомнило РИА «Новости», последним отечественным клубом, завершившим выступление в Еврокубке, стал «Краснодар». Он выбыл в феврале на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Ранее турнир покинули «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

Эксперты считают, что потеря одной строчки в рейтинге позволит России выставить в сезоне-2022/23 пять клубов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев после вылета «Краснодара» из Лиги Европы заявил, что российские футболисты «ни черта не делают и гоняют балду» вместо того, чтобы работать. Он предположил, что Россия — нефутбольная страна.