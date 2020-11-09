В сборную России по футболу вызваны Джанаев, Живоглядов и Бакаев

На предстоящие матчи с Молдавией и Турцией в расположение национальной команды были вызваны вратарь футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев, защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Как сообщила пресс-служба российской сборной, в предстоящих матчах не будут играть заболевший ОРВИ голкипер «Динамо» Антон Шунин, и получившие повреждение мышцы задней поверхности бедра Игорь Смольников из «Краснодара» и Марио Фернандеса из ЦСКА. О том, что в матчах Лиги Наций с Молдавией и Турцией не будет участвовать нападающий «Зенита» Артем Дзюба, сообщалось отдельно.

К тренировкам сборной уже присоединился Сослан Джанаев.

Товарищеский матч в Кишиневе состоится 12 ноября на стадионе «Зимбру». Он начнется в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Игра с турецкой командой пройдет 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Начало — в 20:00 (местное время совпадает с московским).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу в состав команды из-за скандального интимного видео, опубликованного в Сети неизвестными.