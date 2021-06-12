В РПЦ раскритиковали анонс сборной Бельгии перед матчем с Россией

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает постер с бельгийскими футболистами в образе дьяволов перед матчем в Санкт-Петербурге мерзостью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Какая мерзость», — прокомментировал он фото.

Ранее сборная Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020 опубликовала постер, где футболисты изображены в образе «красных дьяволов».

Экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт оценил шансы россиян против бельгийцев. По его мнению, в европейской команде нарушены игровые связи без ключевых фигур в составе, но не настолько, чтобы ее недооценивать. Шансы на победу у россиян есть. Раппопорт отметил, что объективно бельгийцы сильнее россиян. Все будет зависеть от правильно выстроенной игры.

«Футбол есть футбол. Если не стремиться и не надеяться на результат, на победу, то смысла играть на таких турнирах нет. Я очень надеюсь, что сборная [России] проведет хороший матч», — сказал он.