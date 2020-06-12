В РПЛ появятся женщины-арбитры

По словам Кашшаи, он планирует развивать женское судейство. Он отметил, что в России есть много молодых девушек, которые любят футбол и находятся в хорошей физической форме.

Глава судейства также заявил, что хочет разрушить стереотип о том, что женщины не могут быть квалифицированными арбитрами. В качестве примера он привел украинку Екатерину Монзуль. Она на днях судила матч между «Шахтером» и киевским «Динамо».

Чемпионат России возобновится с 21 июня. На днях клубы РПЛ утвердили на общем собрании правила проведения российских футбольный матчей. Согласно ним, фанатов на стадионы пускать не будут, зрителям необходимо соблюдать дистанцию, а также быть в масках и перчатках. Новые правила вступят в силу после утверждения исполкомом РФС.