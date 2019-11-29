В РПЛ обсудили расширение лиги до 24 клубов
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Как сообщил источник РБК, на первом этапе чемпионата команды будут разделены на две группы по 12 клубов в зависимости от результатов прошлого сезона. Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из восьми команд пополнят восемь ведущих клубов из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые и войдут во вторую группу.
Встречи будут проводиться в летне-осеннюю часть сезона, каждая команда отыграет по 22 матча. Вопрос ротации команд по итогам первого этапа еще не решен окончательно.
После первого этапа клубы поделят на четыре шестерки, чтобы в весенней части чемпионата они сыграли еще по десять матчей.
Такой вариант устроит ведущие клубы РПЛ, учитывая увеличение количества матчей, рекламного и телевизионного времени.
«Но для остальных клубов такой расклад тоже выгоден, так как число матчей увеличится для всех. Это и есть главная задача возможных реформ. За ее реализацию высказались представители клубов», — отметил собеседник РБК.