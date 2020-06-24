В РПЛ не считают акцию болельщиков «Спартака» хулиганством

По его словам, РПЛ намерена бороться за преданных фанатов.

«Премьер-лига обеспокоена случившимся. Мы держим ситуацию на контроле и будем содействовать решению проблемы в правовом поле. Из той информации, которую мы имеем, мы не видим признаков уголовно наказуемого хулиганства», — отметил Мейтин.

Ранее сообщалось, что фанаты столичного футбольного клуба «Спартак» решили проводить любимую команду на игру в Тулу с местным «Арсеналом». Так как из-за пандемии на стадионы пускают лишь болельщиков принимающей стороны, фанаты решили показать, что они все равно рядом, и организовали масштабную акцию с баннерами «Победа или смерть» и пиротехникой у стадиона «Открытие Арена», заблокировав также движение на одной из дорог.