В Россию ввезли радиоактивный автомобиль из Японии

В автомобиле марки Toyota Prius Hybrid обнаружили бета-активные радионуклиды, которые попали туда вследствие аварии на атомной станции «Фукусима-1». Ввоз таких машин запрещен в страны ЕАЭС, в том числе в Россию, поэтому машина будет отослана обратно в Японию.

С момента аварии «Фукусиме» в 2011 году по июнь 2017 года таможня Владивостока забраковала 875 подобных товаров, зараженных радиацией. Однако автомобиль компании Toyota стал первым радиоактивным устройством, ввезенным в Россию с 2017 года. Это означает, что последствия аварии до сих пор не ликвидированы.

Аварию на японской АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года вызвало сильное цунами, которое было спровацировано землетрясением магнитудой 9,1. Тогда была повреждена система охлаждения реакторов. По этой причине произошел взрыв, разрушение энергоблоков и выброс радиоактивных веществ.