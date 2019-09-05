В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.

Со всех сторон положительные. У Мамаева и Кокорина появился шанс освободиться по УДО Подробнее

«Это невозможно. Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем», — заявил Березов.

По его словам, РФС потребуется одна-две недели, чтобы урегулировать все вопросы и организовать заседание палаты по разрешению споров.

2 сентября стало известно, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина появился шанс получить положительную характеристику для условно-досрочного освобождения (УДО). Заседание по этому вопросу состоится 6 сентября в закрытом режиме.

Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области. В октябре прошлого года спортсменов задержали по обвинению в хулиганстве и побоях за участие в ряде драк в Москве. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюремного заключения, а Кокорина — к одному году и шести месяцам.