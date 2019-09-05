  • В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

    05 сентября 2019, 21:49

    Мария Борисова

    Вопрос о расторжении контракта полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» может быть решенне раньше, чем через одну неделю в случае досрочного освобождения футболиста. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
    В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

    Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.

    Со всех сторон положительные. У Мамаева и Кокорина появился шанс освободиться по УДО

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    «Это невозможно. Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем», — заявил Березов.

    По его словам, РФС потребуется одна-две недели, чтобы урегулировать все вопросы и организовать заседание палаты по разрешению споров.

    2 сентября стало известно, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина появился шанс получить положительную характеристику для условно-досрочного освобождения (УДО). Заседание по этому вопросу состоится 6 сентября в закрытом режиме.

    Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области. В октябре прошлого года спортсменов задержали по обвинению в хулиганстве и побоях за участие в ряде драк в Москве. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюремного заключения, а Кокорина — к одному году и шести месяцам.