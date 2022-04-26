Российский теннисист Андрей Рублев рассказал «Спорт-Экспрессу», почему он отказался от участия в турнире в Барселоне и поехал играть в Белград.

«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в это году все изменится. Но стало еще хуже», — цитирует спортсмена «Политика Сегодня».

Он подчеркнул, что надо знать себе цену и не позволять так относится к себе. По его словам, он знал, что семья сербского теннисиста Новака Джоковича ценит его и поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставив все необходимое.

«Так что выбор был очевиден», — резюмировал Рублев.