Чемпионат России по эндуро впервые прошел в подмосковном Зарайске

Почти 30 километров бездорожья. Около 70-ти участников из 13 регионов страны. В Зарайске впервые прошел Чемпионат России по эндуро.

Первые соревнования в Зарайске после перерыва на карантин из-за коронавируса и сразу — статус чемпионата России. Среди участников — много любителей, но есть и профессионалы. Например, многоратный чемпион и призер соревнований по мотоспорту: от российских до мировых — Дмитрий Паршин.

Источник фото: телеканал «360»

Гонщиков могло быть больше: но из-за коронавирусных ограничений в других регионах многие изменили планы. На Зарайском чемпионате получилась практически семейная обстановка. Здесь были и новички, и профессионалы. Участница Чемпионата России из Санкт-Петербурга Наталья Кокарева рассказала, что когда она начинала заниматься эндуро, то женщин в этом спорте было очень мало.

«Когда я начинала ездить эндуро, девочек было совсем мало. Сейчас на некоторые гонки приезжают пять человек — это не мало. А в обычной жизни я преподаю английский язык в университете», — поделилась Кокарева.

Эндуро-гонки — это преодоление не только трассы, которая меньше всего похожа на дорогу. Это также и преодоление себя.

Источник фото: телеканал «360»

«Самые продвинутые. Их ничем не остановишь. Они все здесь. В этот период пандемии собраться с мужеством и провести, не смотря ни на что. Это дорого стоит», — рассказал мастер спорта международного класса, участник ралли «Париж-Дакар» Сергей Поваров.

На подготовку трассы ушел не один день. Но все это не только ради чемпионата — в Зарайске может появиться современный мотопарк.

«Есть такие планы, чтобы подготовить и трибуны поставить. Чтобы зрители приходили и себя комфортно чувствовали. Отдыхали, любовались», — заявил организатор Чемпионата России по эндуро в Зарайске Андрей Зацепин, говоря о возможности появления мотопарка в городе.

Зарайская школа мотоспорта одна из лучших в стране и вложения быстро приведут к новым победам, поэтому современный мотопарк можно назвать необходимостью.