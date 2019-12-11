В Подмосковье прошёл товарищеский хоккейный матч «Связь поколений»

10 декабря на хоккейной площадке «Лужки.клуб» в Подмосковье прошел товарищеский матч «Связь поколений» — встреча команд, собранных из звезд разных спортивных эпох. Организаторами мероприятия выступили Федерация хоккея России и Ночная хоккейная лига при поддержке «Норникеля».

На лед в этот день вышли игроки сборной России Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, легенды отечественного хоккея Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, а также президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

«Основная идея проведения этого матча очевидна», — заявил Владимир Потанин, — «Во-первых, сделать праздник для всех любителей хоккея. Во-вторых, напомнить всем, что у нас есть много славных поколений хоккеистов, и они сегодня здесь все собрались вместе на одной площадке».

Источник фото: телеканал «360»

«Ясно, что наши ветеранские скорости совсем другие, если сравнить с молодыми игроками», — отметил двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алесей Касатонов. — «Но тем интереснее игра: больше работы с шайбой, больше мыслей».

Яркий матч предварял мастер-класс для юных спортсменов, который провели хоккеисты национальной команды под руководством тренера сборной по развитию Дэниэла Бохнера. Дети осталось в восторге от знакомства с кумирами, и по окончании занятия, конечно, остались посмотреть на своих героев в действии.

Юный участник мастер-класса Филипп Цуканов рассказал, что не может представить лучшей игры, чем хоккей: «Я очень люблю Фестисова и Буре. Они хорошо очень играют».

Матч «Связь поколений» был призван отразить преемственность традиций хоккея — от легенд советского спорта через современные достижения в будущее российских побед. И нужно сказать, организаторам все удалось.

Хоккеисты смешанных команд покорили болельщиков зрелищными комбинациями и индивидуальным мастерством. Самым результативным игроком матча стал Павел Буре с 3 шайбами и 2 голевыми передачами в активе. А итоговый счет матча 11:9 стал подтверждением напряженной и интересной борьбы.

Источник фото: телеканал «360»

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячесла Фетисов подчеркнул: «Очень важно сегодня повстречаться с ребятами, которые играют за национальную команду и являются кумирами для наших мальчишек. Приятно самим ощутить себя в том возрасте, в котором они сейчас находятся. Так, на самом деле, крылья вырастают. Атмосфера фантастическая!»

«Норникель» давно и плодотворно поддерживает хоккей в России: компания является партнером Ночной хоккейной лиги, а также генеральным партнером Федерации хоккея России. Основным направлением сотрудничества «Норникеля» и ФХР сегодня является развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России к крупнейшим международным турнирам.