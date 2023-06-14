Спорт 14 июня 2023, 20:44 В Петербурге открылась выставка Олимпийской коллекции Владимира Потанина

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14 июня в Государственном музее спорта в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие выставки «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина». Это одно из крупнейших в мире публичных частных собраний артефактов всех Олимпиад, начиная с первых Игр современности.

Выставка, открытая в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума, приурочена к дате 100-летия Министерства спорта России и посвящена истории Олимпийского движения. Особое внимание в экспозиции уделяется роли российских спортсменов в развитии мирового спорта.

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Организаторы выставки — Российский Международный Олимпийский Университет и Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге. Олимпийской коллекцией управляет РМОУ — по инициативе Международного олимпийского комитета Университет стал официальным хранителем наследия зимней Олимпиады Сочи-2014. Экспозиция продлится с 15 июня до конца лета.

Выставку открыли министр спорта РФ Олег Матыцин, ректор РМОУ Лев Белоусов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, директор Государственного музея спорта и заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

«Я очень рад, что история, наша великая история отечественного спорта продолжается. И это важно не только для будущего поколения, мне кажется, это важно и для нынешнего поколения. Мы в очень непростое время живем. И знание истории, благодарность истории — это должно быть, наверное, той ценностью воспитательной, которая отличает россиян», — отметил министр спорта Олег Матыцин во время торжественной церемонии открытия.

«Эта коллекция — часть общего подхода Владимира Потанина к развитию спортивного олимпийского движения в стране и к тем задачам, которые ставятся перед меценатом, которому не безразлично развитие спорта. Судите сами, технологические решения и стратегические решения, которые предлагаются — это „Роза Хутор“, это Международный олимпийский университет, это Ночная хоккейная лига. Все эти этапы, я называю только часть из них, дают новые инновационные решения. Иными словами, и коллекция тоже устремлена в будущее. Поэтому неудивительно, что партнером очередного спортивного проекта, который называется „Игры Будущего“, стала компания „Интеррос“ Владимира Потанина, — подчеркнул ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов.

«Мы видим сейчас огромный тренд в изменении трансформации классических видов спорта и в наступлении новой эры в спорте», — поделился руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Артефакты в коллекции сгруппированы таким образом, что можно увидеть неповторимый стиль каждых Игр, начиная с первой Олимпиады современности. Особенно ценно проследить развитие отечественного спорта — захватывая Российскую Империю, СССР и современную Россию.

«Многие из воспитанников советской, российской спортивной школы стали украшением мировой олимпийской истории. Поэтому я считаю, что здесь очень правильно расставлены акценты. И особая благодарность не только Музею, но и Международному олимпийскому университету, которые замечательно все это дело не просто поддают, но и красиво упаковывают и не боятся правильной назидательной интонации», — отметил сенатор трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Кроме дипломов, кубков, факелов и медалей, в экспозиции представлены уникальные предметы Олимпиад, например, бронзини — традиционные итальянские котелки ручной работы, в которых в 1956 году организаторы Олимпийских игр вручали призерам эдельвейсы. Кстати, именно в тот год впервые в Зимней Олимпиаде принимали участие спортсмены из СССР и одержали победу в неофициальном командном зачёте.

На выставке можно также увидеть награду хоккеиста Валерия Харламова, нападающего сборной СССР — диплом за первое место на Олимпиаде-1972 в Саппоро, ставшей триумфальной для советских спортсменов. В том же году уже на летних Олимпийских играх в Мюнхене советские спортсмены снова выступили блестяще — выставка покажет медаль олимпийского чемпиона, боксера Вячеслава Лемешева, а также диплом фехтовальщицы Елены Беловой.

Наконец, экспозиция показывает, как отечественные мастера представляли главный символ Олимпиады — Олимпийский огонь. В экспозиции находятся факелы Летней Олимпиады Москва-1980 и Зимних Игр Сочи-2014.