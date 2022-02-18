В Пекине наградили олимпийскими медалями фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову

В Пекине 18 февраля прошла церемония награждения фигуристок-одиночниц. Золотую медаль вручили российской спортсменке Анне Щербаковой, серебро получила еще одна россиянка — Александра Трусова, бронзовая медаль оказалась в руках у японки Каори Сакамото.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) вместо российского гимна на церемонии награждения прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

После поднятия флагов Олимпийского комитета России и Японии все три фигуристки встали вместе на верхнюю ступень пьедестала для совместного фото.

Церемония награждения фигуристок-одиночниц могла вообще не состояться, если бы в состав тройки призеров вошла российская спортсменка Камила Валиева. Международный олимпийский комитет принял такое решение после того, как стало известно, что в допинг-пробе россиянки нашли запрещенное вещество.

Однако Валиева по итогам короткой и произвольной программ заняла только четвертое место и осталась без медалей, 15-летняя фигуристка набрала 224,09 балла. Оказавшаяся на третьем месте японка Сакамото получила 233,13 балла, завоевавшая серебро Трусова — 251, 73 балла. Золотая медалистка Анна Щербакова набрала 255,95 балла.