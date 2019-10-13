Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и точно вышла на чемпионат Европы 2020 года. В ноябре россияне встретятся со сборной Бельгии в рамках отборочного этапа на Евро, но для обеих команд матч не будет принципиальным. Футбольный тренер Дмитрий Галямин побеседовал с «360» об игре россиян и дал прогноз на встречу с бельгийцами.

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По словам Галямина, в победе над киприотами не было «ничего ошеломительного», потому что российская сборная в отборе на Евро «играет все игры с полной самоотдачей».

Бывший футболист считает, что сейчас российская команда по своему составу и уровню игры, «наверное, даже сильнее, чем на прошедшем чемпионате мира».

Он выделил игру Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Дениса Черышева.

Залогом успеха Галямин назвал кропотливую работу тренерского штаба, «которому удалось изменить менталитет футболистов, которые сегодня играют с позиции силы, с позиции победителей и показывают очень достойный футбол».

«Понятно, что бельгийцы — фавориты, одна из самых сильных сборных в мире. Бельгийкий футбол — это не клубный футбол, а именно сборная. Футболисты, которые там выступают, играют в лучших командах мира. Учитывая, что свои задачи [по выходу на Евро-2020] решили и Бельгия, и Россия, скорее всего, это будет открытый футбол и менее напряженный, менее жесткий», — высказал Галямин свое мнение о грядущем матче с Бельгией.

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«Но если мы хотим победить, нам в открытый футбол с бельгийцами играть нельзя», — подчеркнул тренер.

По его мнению, россияне могут победить бельгийцев только «с большой долей везения».

«Думаю, что мастерства, чтобы победить сборную Бельгии, не совсем достаточно, но учитывая, что матч будет практически носить товарищеский характер, без всякой турнирной мотивации, то шансы какие-то у нас есть», — добавил Галямин.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 по московскому времени.