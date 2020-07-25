Московская область в третий раз принимает у себя чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1». В деревню Дракино городского округа Серпухов прибыли 13 пилотов. Среди них мировые звезды малой авиации.

Источник фото: телеканал «360»

Все самолеты оснащены дымовыми пушками, чтобы авиашоу сделать более зрелищным. Среди задач, которые стоят перед летчиками: совершить вираж и на высоте не более 25 метров войти в ворота, разогнаться до 320 километров в час, снова вираж и снова ворота.

Сама трасса представляет собой петлю с расположенными на ней пилонами. Именно по красным меткам на них пилоты определяют необходимую высоту. Главное — пройти и финишировать за минимальное время.

Источник фото: телеканал «360»

Летчик Александр Васильев стал победителем прошлогоднего чемпионата. Он заявил, что волнения перед новым испытанием у него нет.

«Самое важное в гонках — построить наиболее короткую траекторию полета с наименьшими потерями скорости. Потому что эволюция самолета, набор высоты, виражи, развороты, они кушают скорость», — поделился он секретом.

Но на деле для управления самолетом на предельно низкой высоте нужно обладать выдержкой и умением выполнять сразу несколько действий одновременно: управлять ручкой, жать на нужные педали и следить за приборами.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в небо Подмосковья поднимались не только «ЯК» и «СУ», но и немецкие машины Extra. Борьба идет не только за чемпионский титул, но и за место в сборной России на чемпионате мира.

«Помимо опыта, который получают спортсмены на этих соревнованиях, идет еще отбор тех летчиков, которые попадут в команду России именно на чемпионат мира в 2022 году, который тоже пройдет в Подмосковье», — отметил генеральный директор проекта «Русские авиационные гонки» Алексей Иванов.

В этом году, несмотря на распространение коронавируса, отменять мероприятие не пришлось. Но вот зрителей пустили в очень ограниченном количестве.