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    25 июля 2020, 19:32

    В небо за победой: чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1» прошел в Подмосковье

    Ксения Чернухина , Мария Новикова , Редакция сайта 360

    Московская область в третий раз принимает у себя чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1». В деревню Дракино городского округа Серпухов прибыли 13 пилотов. Среди них мировые звезды малой авиации.
    В небо за победой: чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1» прошел в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Все самолеты оснащены дымовыми пушками, чтобы авиашоу сделать более зрелищным. Среди задач, которые стоят перед летчиками: совершить вираж и на высоте не более 25 метров войти в ворота, разогнаться до 320 километров в час, снова вираж и снова ворота.

    Сама трасса представляет собой петлю с расположенными на ней пилонами. Именно по красным меткам на них пилоты определяют необходимую высоту. Главное — пройти и финишировать за минимальное время.

    В небо за победой: чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1» прошел в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Летчик Александр Васильев стал победителем прошлогоднего чемпионата. Он заявил, что волнения перед новым испытанием у него нет.

    «Самое важное в гонках — построить наиболее короткую траекторию полета с наименьшими потерями скорости. Потому что эволюция самолета, набор высоты, виражи, развороты, они кушают скорость», — поделился он секретом.

    Но на деле для управления самолетом на предельно низкой высоте нужно обладать выдержкой и умением выполнять сразу несколько действий одновременно: управлять ручкой, жать на нужные педали и следить за приборами.

    В небо за победой: чемпионат России по самолетному спорту «Авиагонки — Формула-1» прошел в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В этом году в небо Подмосковья поднимались не только «ЯК» и «СУ», но и немецкие машины Extra. Борьба идет не только за чемпионский титул, но и за место в сборной России на чемпионате мира.

    «Помимо опыта, который получают спортсмены на этих соревнованиях, идет еще отбор тех летчиков, которые попадут в команду России именно на чемпионат мира в 2022 году, который тоже пройдет в Подмосковье», — отметил генеральный директор проекта «Русские авиационные гонки» Алексей Иванов.

    В этом году, несмотря на распространение коронавируса, отменять мероприятие не пришлось. Но вот зрителей пустили в очень ограниченном количестве.

    Новости SMI.FM