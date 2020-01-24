В Москве встретили победителей юношеской Олимпиады

Цветы, музыка и российский триколор. Так 23 января в аэропорту «Шереметьево» встретили сборную России — победителя III зимних юношеских Олимпийских игр. Соревнования, которые проходили в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января, принесли нашей стране рекордные 29 медалей в общекомандном зачете.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России отметил: «Очень важно, чтобы эти ребята, почувствовав вкус больших побед, продолжали готовиться, тренироваться и выступать за нашу команду, любимую российскую сборную.

Автор фото: Андрей Голованов

Свою победу россияне оформили в заключительный день Игр, когда в финале хоккейного турнира наша команда обыграла США со счетом 4:0, и принесла сборной 10-ю награду высшей пробы.

«Каждый внес вклад в эту победу», — признался вратарь хоккейной команды Сергей Мурашов. «И игроки, которые бились, и тренеры, которые в нужный момент подсказывали, и болельщики, поддержку которых мы чувствовали. Это победа всей страны!».

Автор фото: Андрей Голованов

Дмитрий Пристансков, статс-секретарь — вице-президент компании «Норникель» объяснил: «Слово «спорт» не пустое для нашей компании. Массовый спорт, корпоративный, спорт высших достижений. Мы поддерживаем каждое из направлений. И самое главное детско-юношеский спорт. Потому что именно так зарождаются будущие олимпийские звёзды. Я хочу сказать большое спасибо всем спортсменам, а отдельно хоккеистам. Это было настоящее, напряженное и мощное зрелище».

Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в биатлоне — три. При этом Алена Мохова стала единственной двукратной чемпионкой Игр в составе российской команды.

Автор фото: Андрей Голованов

Кёрлингистка Валерия Денисенко, бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр-2020 подчеркнула значимость общекомандной победы России: «Все мы большие молодцы. Представители всех видов спорта достойно соревновались на Играх, и думаю, заслужили быть первыми».

Всего на юношеских Олимпийских играх был разыгран 81 комплект наград, а участие в стартах приняли спортсмены из 79 стран.

Следующие зимние юношеские Олимпийские игры пройдут на территории Южной Кореи в 2024 году.