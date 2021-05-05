Отборочные матчи сборной России для ЧМ-22 пройдут в Москве и Волгограде

Сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Москве и Волгограде. Футболисты встретятся с Хорватией и Мальтой соответственно. Об этом сообщили в пресс-служба сборной России по футболу.

«Российский футбольный союз официально сообщает, что сентябрьские домашние отборочные матчи Чемпионата мира-2022 национальная сборная России проведет в Москве и Волгограде», — сказано в сообщении.

Встреча с Хорватией пройдет на стадионе «Лужники» 1 сентября, а игра с Мальтой состоится на стадионе «Волгоград Арена» 7 сентября. Оба матча запланированы на 21:45.

После трех туров сборная России занимает второе место в группе Н. Она набрала шесть очков: пять очков благодаря победам над Мальтой (3 — 1) и Словенией (2 — 1), а также одно во время матча со Словакией, который закончился поражением со счетом 1 — 2. Первое место в группе занимает Хорватия.

В рамках регламента все команды в группе сыграют друг с другом по два раза. Одна игра пройдет на домашнем стадионе, другая — на стадионе соперника. Матчи состоятся с марта по ноябрь 2021 года. В финальную часть попадут 10 победителей, еще 10 сборных, которые займут вторые места, отправятся в плей-офф.