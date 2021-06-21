Дания открыла счет в матче с Россией

Первый тайм матча группового этапа чемпионата Европы по футболу между Россией и Данией закончился счетом 0:1. Встреча проходит в Копенгагене и хозяева поля открыли счет. По итогам игры решится судьба за выход в плей-офф.

Ворота подопечных Станислава Черчесова на 38-й минуте игры поразил полузащитник Миккель Дамсгор.

Как сообщила «Газета.ru», в своем онлайне, датчанин принял мяч рядом со штрафной и провел обводящий удар.

Вратарь российской сборной Матвей Сафонов не стал прыгать, не поверив, что мяч попадет в ворота.

Только перед окончанием первого тайма россиянам удалось перевести игру на другую половину поля.

Перед началом игры россияне находились на второй строчке турнирной таблицы. Сборная набрала три очка за два прошедших матча группы B. Датчане не смогли заработать ни одного балла и занимают последнее, четвертое место.