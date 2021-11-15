Теннисист Медведев заявил, что не ощутил давления в матче с Хуркачем

Российский теннисист Даниил Медведев не ощутил давления по ходу встречи первого тура с поляком Хубертом Хуркачем на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

«У соперника не было ни одного брейк-поинта, так что в какой-то степени я ни разу не ощутил давления», — отметил россиянин. Его слова процитировало РИА «Новости».

По словам теннисиста, на подаче Хуркача было всего два гейма, в которых у самого Медведева были брейк-поинты.

«Очень рад, что мне удалось их реализовать и сделать два брейка», — отметил Медведев.

Следующим соперником россиянина станет немец Александр Зверев. Матч состоится 16 ноября. Завершится турнир 21 ноября.

Защищающий титул Медведев накануне переиграл визави из Польши Хуберта Хуркача. Поединок закончился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу россиянина. В предварительном раунде восемь участников поделили на две группы. По два лучших спортсмена из них выйдут в полуфинал.