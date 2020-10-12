Валерий Газзаев прокомментировал ничью в матче Россия-Турция

По мнению Газзаева, россияне не смогли победить сборную Турции по двум причинам. Первая — нехватка исполнительного мастерства. Вторая — отсутствие четырех ключевых игроков: хавбеков Александра Головина, Алексея Миранчука и защитников Марио Фернандеса, Георгия Джикии.

«Конечно, отсутствие хороших игроков всегда сказывается на качестве игры команды, но тем не менее и остальные игроки должны демонстрировать свой уровень, а не только амбиции», — заметил собеседник издания.