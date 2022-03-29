Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух обсудил с РИА «Новости» возможное завершение спортивной карьеры олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Авербух назвал Щербакову выдающейся спортсменкой, которая выиграла все турниры в мире фигурного катания.

«Думаю, это ее осознанное решение. Щербакова уже несколько лет сражается с разными травмами и напастями», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

Он допустил, что фигуристке стоит сделать передышку на какое-то время из-за усталости. При этом Авербух выразил уверенность, что если спортсменка решит завершить карьеру, то ее возвращение будет возможно.

«В любом случае мы ее поддержим», — заключил Авербух.