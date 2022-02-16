Кардиолог Маршинцева рассказала о препаратах, найденных в крови Валиевой

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что препараты, найденные в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, помогают быстрее восстанавливаться после тренировок, передала «Вечерняя Москва».

На спортивные показатели они никак не влияют, уточнила врач. Она добавила, что у спортсменки якобы нашли гипоксен, L-карнитин и триметазидин, но запрещен из них только последний.

Обычно их назначают пациентам после инсульта или инфаркта для более быстрого восстановления, заключила Маршинцева.