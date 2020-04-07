В Кремле отвергли обвинения о взятках для проведения ЧМ-2018 в России

Дмитрий Песков опроверг все слухи по поводу «купленного» Россией права на проведение главного футбольного события в 2018 году.

«Мы читали сообщения СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем», — отметил представитель Кремля.

Ранее Министерство юстиции США заявило о том, что вице-президент FIFА Джек Уорнер получил пять миллионов долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018. Помимо него, в документе упомянули целый ряд членов исполкома FIFA, которым якобы также были предложены взятки.

Интересно, что предшественник Уорнера Хуан Анхель Напоут также обвинялся в коррупционных схемах. Он играл роль в передаче маркетинговых прав на некоторые турниры и получал взятки. Представителя FIFА приговорили к тюремному заключению сроком на девять лет.