Хоккеист детской команды врезался в борт и впал в кому. Видео

Юный хоккеист из команды «Пингвины» врезался от удара соперника в бортик и получил тяжелую травму в игре с клубом «Львы ЦХМ». Видео появилось в аккаунте juniorhockeyempire_chiefs в Instagram.

В сообщении сказано, что встреча происходила в рамках Кубка Москвы. Неназванный игрок 2010 года рождения после удара о борт не смог подняться самостоятельно и почти сутки пролежал в коме.

Позже в комментариях отметилась женщина, которая назвалась матерью пострадавшего мальчика.

«Я мама Семена, на сегодняшний день у нас нет официального диагноза, предварительное заключение компрессионный перелом шестого-седьмого позвонка, сотрясение головного мозга. Семен находится в здравом уме и светлой памяти», — написала Татьяна.

Она добавила, что сын ближайшие три недели будет лежать на растяжке. Затем его ждут корсет и реабилитация. Татьяна написала, что Семен нуждается в моральной поддержке и попросила ребят присылать ему видеосообщения. Женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.