В Катаре заявили о подготовке к ЧМ на 90% за два года до мундиаля

Катар на 90% завершил строительство спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер.

Чемпионат в Катаре стартует 21 ноября 2022 года.

«Завершено строительство почти 90% всей турнирной инфраструктуры — ни одна страна, принимающая чемпионат мира по футболу, не достигала подобной готовности за столь большое время до начала турнира», — заявил Аль-Хатер сайту Азиатской конфедерации футбола.

Он уточнил, что три стадиона уже открыты, это Khalifa International Stadium, Al Janoub и Education City. Четвертый, Al Rayyan, должен открыться 18 декабря. Оставшиеся стадионы и вся остальная турнирная инфраструктура будут завершены в 2021 году.

На построенных аренах в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, уже прошли более ста игр.

Чемпионат в Катаре станет самым компактным за всю современную историю. Максимальное расстояние между стадионами составит 75 километров.

Первый матч мундиаля пройдет в городе Аль-Хоре на стадионе Al Bayt, вмещающем до 60 тысяч зрителей. Финал состоится в эко-городе Люсейле в Национальный день Катара, 18 декабря.