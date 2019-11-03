В Канаде заговорили о «золотой эре» российского фигурного катания

Российские фигуристки открыли «Золотую эру» российского фигурного катания. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Тед Бартон, канадский спортивный комментатор.

Российская фигуристка Алена Косторная 2 ноября заняла призовое место на этапе Гран-при в Гренобле. Спортсменка поразила комментатора своей красотой и атлетичностью.

Также, отличились фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова. Первая выиграла канадский этап Гран-при, а вторая завоевала победу на соревнованиях Skate America.

«Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная — они просто невероятны. Но и не забывайте и об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Это золотая эра для российского женского катания. Нам повезло, что мы стали ее свидетелями», — отметил комментатор Бартон.

Алина Загитова завоевала серебро на этапе Гран-при в Гренобле. Фигуристки Трусова, Щербакова и Загитова — подопечные российского тренера Этери Тутберидзе.