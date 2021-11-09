Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, который выступает за «Аталанту», покинет итальянский клуб в январе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт calciomercato.com.

Россиянин, как отмечается, хочет иметь постоянную игровую практику, чего не может ему гарантировать главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Среди возможных вариантов перехода для Миранчука такие клубы, как «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория». Кроме того, летом за россиянином также следил «Милан».

Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» в восьми матчах, он отметился одной результативной передачей.

Прославленный испанский футболист, бывший капитан «Барселоны» Хави стал главным тренером каталонского клуба. Он уже подписал контракт, сообщила пресс-служба команды. Церемония подписания документов прошла на стадионе в присутствии болельщиков, которые поприветствовали нового наставника «Барсы» бурными аплодисментами. Хави оставил автограф на билборде с собственным портретом и поздравлением с возвращением домой.