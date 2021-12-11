В Италии сообщили о назначении нового тренера «Спартака»

Итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака». По словам Скира, «сделка завершена и подтверждена».

«Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером „Спартака“. Здесь нет ничего удивительного, информация появилась еще 16 ноября!» — написал Скира.

В мае 2021 года «Спартак» возглавил Руй Витория. Под его руководством красно-белые заняли первое место в своей группе и напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это стало возможным благодаря победе в последнем матче группового раунда против «Легии». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». В группе С красно-белые набрали 10 очков. Вторым идет «Наполи» с таким же количеством очком, но с двумя поражениями. На третьем месте — «Лестер Сити», на четвертом — «Легия».

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что увольнение Руя Витории может ухудшить ситуацию. По его мнению, смены тренеров не идут на пользу никому. А Виктория достаточно профессионален, чтобы продолжить тренировать спортсменов.