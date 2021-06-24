В Госдуме предложили провести товарищеский матч между сборными России и Украины

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что футбол может сблизить Россию и Украину. Об этом написала «Газета.ru».

«Я многих украинских спортсменов, которые неоднократно высказывались о том, что они атлеты, а не политики, уважаю. В то время, когда они заняты профессиональной спортивной деятельностью, участвуют в справедливой и честной борьбе за первые места, это хорошо. Никто не отменял и никогда не отменит хороших, дружеских отношений между соседями», — сказал Свищев.

Он отметил, что между сборными по футболу России и Украины можно провести товарищеский матч, который не будет иметь никакого отношения к политике. Это поможет наладить контакт между странами, уверен Свищев.